Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини дронами
Фото: Олег Кіпер у Facebook

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської області безпілотниками. Зафіксували влучання по території цивільного промислового об'єкту.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. 

"Сьогодні вночі російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту", – розповів він.

На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. 

Обійшлося без жертв та руйнувань.

  • Нещордавно через російську атаку на Одещині був поранений машиніст потяга. 
﻿
