Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини дронами

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської області безпілотниками. Зафіксували влучання по території цивільного промислового об'єкту.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.
"Сьогодні вночі російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині. Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту", – розповів він.
На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
- Нещордавно через російську атаку на Одещині був поранений машиніст потяга.