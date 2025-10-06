На пункті пропуску “Рава-Руська” може уповільнитись рух транспорту через ремонт дороги

Завтра, 7 жовтня, перед пунктом пропуску “Рава-Руська” розпочнеться ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що роботи, які розпочнуться о 9:00 і проводитимуть як на в’їзд в Україну, так і на виїзд, триватимуть попередньо до 30 жовтня.

Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють. Натомість транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України.

Через ремонтні роботи можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд.

У ДПСУ закликали врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.