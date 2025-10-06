На пункті пропуску “Рава-Руська” може уповільнитись рух транспорту через ремонт дороги

Завтра, 7 жовтня, перед пунктом пропуску “Рава-Руська” розпочнеться ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що роботи, які розпочнуться о 9:00 і проводитимуть як на в’їзд в Україну, так і на виїзд, триватимуть попередньо до 30 жовтня.
Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють. Натомість транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України.
Через ремонтні роботи можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд.
У ДПСУ закликали врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.
-
Українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею через нову систему контролю - Польща почала тестувати нову систему контролю EES.
-
З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає запровадження нової цифрової системи контролю EES (Entry/Exit system) для громадян третіх країн, яка поступово замінить штампування паспортів та збиратиме біометричні дані.
-
Нова система замінить прості паспортні перевірки, спрямована на електронну реєстрацію всіх, хто в'їжджає та виїжджає з Євросоюзу. Це дозволить службам прикордонного контролю автоматично визначати, кому дозволено залишатися в блоці та як довго.
-
Спочатку планувалося, що нова система запрацює 10 листопада минулого року. Потім повідомлялося, що низка країн відтермінувати її запуск, абиуникнути “хаосу”.