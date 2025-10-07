Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Олексій Кулеба заявив, що вперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води

У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів.

Фото: телеграм / Олексій Кулеба

Вперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Після того як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт.

Повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна.

Готові насосні станції.

У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів.

"Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки.

"Зекономлені кошти спрямовуємо на інші об’єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей", – сказав Кулеба. 
﻿
