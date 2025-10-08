Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Росія використовує щонайменше три різні типи дронів Shahed, і в кожному з них – від сотні іноземних деталей

Україна продовжує наголошувати на необхідності посилення контролю за компонентами, до яких росіяни та їхні союзники мають доступ. 

Фото: Сергій Кислиця в X

Росія використовує щонайменше три різні моделі дронів Shahed/Герань. У кожній з них є суттєві відмінності в складі іноземних компонентів, навів заяву Уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

Перший тип – Shahed Alabuga, збірка в Татарстані. Він має найбільшу насиченість імпортними деталями – 294, а походять вони переважно з Китаю і Тайваню (120 одиниць) та США (100). 

Імпортними є процесори, мікроконтролери, перетворювачі та інші високотехнологічні елементи. Згідно з наведеною заявою, це зібрка "на імпортній електроніці з мінімальними змінами конструкції". Росіяни намагаються інтегрувати власні корпусні і допоміжні елементи, але головна електроніка – імпортна.

Другий тип – Shahed Izhevsk. Тут 112 імпортних деталей – з США і Китаю та Тайваню. Елементів Росії більше, ніж у попередньому, зокрема, навігаційний модуль її виробництва. 

"Можна розглядати як спробу Росії перейти до власної адаптації з меншим рівнем залежності від імпорту, але без критичної електроніки все одно не обходиться", – йдеться у дописі Кислиці. 

Фото: Сергій Кислиця в X
Третій тип – оригінальний Shahed з Ірану. Тут імпортних елементів 105, з них 40 походять зі Сполучених Штатів. Ці дрони мають якісніший корпус. З точки зору бойового застосування різниці нема, стверджують у дописі.

Фото: Сергій Кислиця в X
