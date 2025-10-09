Зеленський: контрнаступ зірвав плани Кремля, які він озвучував США

Найінтенсивнішими напрямками залишаються Покровський і Добропільський. Далі за інтенсивністю – Новопавлівський.

Контрнаступальна операція триває. Вона є дуже складною, але "дуже вчасною", сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Одним з основних здобутків контрнаступу є зрив планів ворога, які він комунікував США: окупація більшості Донбасу до листопада. Спершу росіяни збиралися захопити його до вересня.

"Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час Добропільської операції в нас зафіксовано більше 12 тисяч втрат рускіх, із них більше 7 тисяч – «двохсотих» з 21 серпня, з початку цієї операції", – повідомив президент.

Кремль дав окупантам завдання терміново окупувати Покровськ і зробити це за будь-яку ціну. Цими днями втрати ворога складають 100-200 осіб на добу.

На Куп'янському напрямку Сили спеціальних операцій, ЦСО "А" СБУ та штурмовики продовжують контридверсійні кроки.

На Запорізькому напрямку, за словами верховного головкома, змін не було.

"Дуже напружені дії є на Новопавлівському напрямку. Напевно, після Добропілля і Покровська, наш наступний виклик, який на сьогодні є, – це Новопавлівський напрямок. Що ми маємо там? Ми маємо чотири армії Російської Федерації, які мали під вогневим контролем або була якась присутність диверсійних груп – те, про що ми говорили, 8 сіл. Так ми бачили. 4 села повністю очищені нашими військами. Ще за 4 боремося", – сказав він.

На Лиманському напрямку в попередні дні росіяни поводилися стримано, там іде відновлення втраченого становища, повідомив президент України.