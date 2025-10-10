У Київській області знеструмлені 28 000 осель, пошкоджено багатоповерхівки

Уночі армія Росії атакувала енергетику Київської області. Знеструмлено 28 000 родин у Броварському і Бориспільському районах.
У населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної і соціальної інфраструктури переводять на генератори, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
“Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна”, – сказав він.
Потерпілих серед населення області немає.
Атака 10 жовтня
Ціллю знову стала енергетика: і газова, і електрична. Ворог бив усю ніч і ранок дронами і різними типами ракет. В Києві є часткові знеструмлення, поранені 12 людей.
В Запоріжжі під ударом була газова інфраструктура.
Сумську область перевели на графіки обмеження електроживлення.
В Дніпропетровській від ударів постраждали декілька населених пунктів включно з Дніпром. У Черкаській області уламки пошкодили багатоповерхівку.