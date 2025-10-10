Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Київській області знеструмлені 28 000 осель, пошкоджено багатоповерхівки

Ворог цілив по енергетиці. 

У Київській області знеструмлені 28 000 осель, пошкоджено багатоповерхівки
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Уночі армія Росії атакувала енергетику Київської області. Знеструмлено 28 000 родин у Броварському і Бориспільському районах. 

У населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної і соціальної інфраструктури переводять на генератори, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. 

“Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна”, – сказав він.

Потерпілих серед населення області немає. 

Атака 10 жовтня

Ціллю знову стала енергетика: і газова, і електрична. Ворог бив усю ніч і ранок дронами і різними типами ракет. В Києві є часткові знеструмлення, поранені 12 людей. 

В Запоріжжі під ударом була газова інфраструктура. 

Сумську область перевели на графіки обмеження електроживлення.

В Дніпропетровській від ударів постраждали декілька населених пунктів включно з Дніпром. У Черкаській області уламки пошкодили багатоповерхівку.
