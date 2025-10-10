У Київській області знеструмлені 28 000 осель, пошкоджено багатоповерхівки

Уночі армія Росії атакувала енергетику Київської області. Знеструмлено 28 000 родин у Броварському і Бориспільському районах.

У населених пунктах розгортають пункти незламності. Об’єкти критичної і соціальної інфраструктури переводять на генератори, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

“Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна”, – сказав він.

Потерпілих серед населення області немає.

Атака 10 жовтня

Ціллю знову стала енергетика: і газова, і електрична. Ворог бив усю ніч і ранок дронами і різними типами ракет. В Києві є часткові знеструмлення, поранені 12 людей.

В Запоріжжі під ударом була газова інфраструктура.

Сумську область перевели на графіки обмеження електроживлення.

В Дніпропетровській від ударів постраждали декілька населених пунктів включно з Дніпром. У Черкаській області уламки пошкодили багатоповерхівку.



