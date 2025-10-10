Унаслідок атак Росії на енергетику місцями ввели графіки аварійних відключень (доповнено)

Сьогодні, 10 жовтня, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини та Полтавщини ввели графіки аварійних відключень. Наразі графіки діють для 10 черг споживачів Сумщини. В Дніпропетровській області діють аварійні відключення, розповіли згодом в ДТЕК.

Як розповіли у "Сумиобленерго", причиною введення графіків є російські атаки на енергетику. Пізніше про введення графіків повідомили і в "Полтаваобленерго".

У обленерго нагадали, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф", – наголосили сумські енергетики.

Інформацію при аварійних знеструмленнях можна побачити на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті споживача та додатку.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", – зазначили в обленерго.

Доповнення. У "Полтаваобленерго" повідомили, що із 10 жовтня 2025 року з 2:55 в області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО".