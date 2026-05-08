«Ця тема про те, чи зможемо ми закріпити для якісного ривка української економіки після перемоги ті здобутки, які маємо зараз. Чи зможемо ми зброю, яка з’являється за дуже короткий період часу, одразу тестується на полі бою, зробити своєю довгостроковою перевагою, як ми будемо співпрацювати зі світом», – пояснила Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua, модераторка зустрічі.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Defense Tech – проєкт про українські оборонні технології. За словами редакторки розділу Катерини Амеліної, його мета – «структуровано, без узагальнень показувати, хто робить, що працює, як застосовують і яке майбутнє в галузі».

Серед учасників обговорення теми – Андрій Лебеденко, бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ. На його думку, Україна з 2022 року зберігає технологічну перевагу над ворогом, а саме мова про випередження противника у цьому питанні.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко

«Те, що ми [технологічно] рухаємося перед противником – це факт. Я приведу буквально пару прикладів: у Збройних Силах України перших з’явилася така кількість розвідувальних дронів, дронів, які знищували противника. Спеціалізовані боєприпаси для БпЛА. З’явилися Deep Strike, Middle Strike БпЛА. І найголовніше – це побудова великої інтегрованої системи сенсорів, БпЛА , НРК і ін…», – наголосив бригадний генерал.

Давид Алоян, заступник Секретаря РНБО зазначив, що Україна вже має ініціативи співпраці з партнерами, які планується і надалі розвивати.

Фото: Зоряна Стельмах Давид Алоян

«Для нас це можливість формувати спільну архітектуру безпеки та працювати з партнерами у довгостроковій перспективі. Тобто заходити в тривалі угоди, які дозволятимуть нашому оборонному сектору мати розуміння майбутнього обсягу ресурсів, що можуть бути безпосередньо спрямовані на закупівлю української зброї та залучення української експертизи. Така прогнозованість створює умови для розвитку виробництва та більш ефективного планування закупівель», - пояснив Алоян.

Андрій Гриценюк, директор оборонного кластера Brave1, на запитання, чи зможе оборонна індустрія стати для України тим, чим стала IT-галузь у 2000-2010 роках, зазначив, що тут різниця у стартовій позиції. Якщо IT почалося із виконання замовлень назовні, то оборона має інший підхід.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Гриценюк

«Defense наш одразу почався не з аутсорсу, а з найкращої моделі для України, коли ми створюємо ноу-хау продукти, які потім правильно треба використовувати. Звісно, основне – використовувати на фронті. Це наша головна задача, про неї ніколи не треба забувати. Але вже в багатьох розробках спроможність виробництва набагато більша, ніж всі можливі потреби, які є у нашого фонду. І цим треба скористатися», – пояснив Гриценюк.

На думку Станіслава Хутора, CEO компанії F-Drones, для цього руху має бути співпраця війська, галузі і держави.

Фото: Зоряна Стельмах Cтаніслав Хутор

«Цей рух не може бути однобічним, він завжди має бути трирівневим. І ми точно займемо своє місце на глобальному ринку праці, велике місце, бо той досвід, за який заплачено кров’ю, ми його не забудемо. На мою думку, Україна давно довела, що українці є не лише нацією хліборобів, ми – зброярі, і ми знаємо, як це робити, і наше військо це чудово підтверджує», – додав Хутор.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Соня Кошкіна, Андрій Лебеденко, Давид Алоян, Андрій Гриценюк, Cтаніслав Хутор

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, заступник головнокомандувача ЗСУ ( у центрі) і Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Соня Кошкіна, Андрій Лебеденко, Давид Алоян, Андрій Гриценюк, Cтаніслав Хутор

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, заступник головнокомандувача ЗСУ, Давид Алоян, заступник секретаря РНБО ( у центрі) і Андрій Гриценюк, СЕО українського оборонно-технологічного кластера BRAVE1 (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Cтаніслав Хутор, CEO компанії F-Drones

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Гриценюк, СЕО українського оборонно-технологічного кластера BRAVE1

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Соня Кошкіна, Андрій Лебеденко, Давид Алоян, Андрій Гриценюк, Cтаніслав Хутор

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ірина Мудра, заступниця очільника Офісу президента

Фото: Зоряна Стельмах Проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) КНУ ім. Шевченка Ксенія Смирнова

Фото: Зоряна Стельмах Олексій Рєзніков, адвокат і колишній Міністр оборони України

Фото: Зоряна Стельмах во ректора та президентка Київського авіційного інституту, депутатка Київради Ксенія Семенова

Фото: Зоряна Стельмах останній - Сергій Гончаров, виконавчий директор NAUDI

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Катерина Амеліна, журналістка LB.ua, редакторка розділу Defense Tech

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах журналістка Громадське Діана Буцко

Фото: Зоряна Стельмах Ексзаступниця міністра оборони України, Ганна Маляр

Фото: Зоряна Стельмах начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Фото: Зоряна Стельмах Фоторепортер AP Єфрем Лукацький

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах тележурналіст та офіцер ЗСУ Артем Шевченко

Фото: Зоряна Стельмах заступниця шеф-редактора ЛБ Марина Сингаївська

Фото: Зоряна Стельмах Боднар Руслан, Міноборони, центр партнерств (ДСРОПК МОУ)

Фото: Зоряна Стельмах Ірини Турчак, Фонд 'Повернись живим'

Фото: Зоряна Стельмах українська воєнна кореспондентка та журналістка телеканалу «1+1»

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Попович

Фото: Зоряна Стельмах Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак

Фото: Зоряна Стельмах Аюмі Морімото, Третій секретар Посолсьства Японії в Україні,

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Копил, консалтингова агенція K&K Group

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Федоришин, директор Спецтехноекспорт

Фото: Зоряна Стельмах Євген Єрін, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Зоряна Стельмах Кирило Криволап, Керівний партнер Civitta в Україні, співзасновник Центру економічного відновлення

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Василишин, адвокат

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Кришталевич, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади

Фото: Зоряна Стельмах експертка зі стратегічних комунікацій Марія Авдєєва

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Копил і депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Гнат Коробко, консалтингова агенція K&K Group ( ліворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project Наталія Гуменюк і Василь Пехньо, радіоведучий НВ

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Cтаніслав Хутор (в центрі) і Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах бізнесвумен, політична діячка та співвласниця мережі гіпермаркетів «Епіцентр К» Галина Герега

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Лебеденко, заступник головнокомандувача ЗСУ

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна