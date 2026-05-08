СБУ: з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала 596 ударів на нафтогазовій інф

Служба безпеки України розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф, 80% з яких росіяни вчинили на території України за час вторгнення лише 596 таких ударів від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила по нафтогазовій інфраструктурі.

Про це заявив т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара під час свого виступу на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

"Слідчі СБУ системно працюють над тим, щоб встановити винних. За кожним ударом стоять конкретні імена і прізвища. Тому наше завдання – не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів. І потім – притягнути їх до відповідальності. СБУ робить і робитиме все можливе, щоб знайти і покарати винних", – підкреслив очільник СБУ.

На постійній основі СБУ збирає, перевіряє та систематизує доказову базу. Надалі ці матеріали скеровуються до суду. Також докази інтегруються у міжнародні механізми, зокрема у процеси Міжнародного кримінального суду.

Ці матеріали стають основою для ухвалення рішень про застосування санкцій щодо осіб і структур, причетних до агресії проти України. Станом на зараз понад тисяча росіян отримали підозру у скоєнні воєнних злочинів.

Євгеній Хмара також наголосив, що ворог систематично бив по цивільних об’єктах. Зокрема, під атаками РФ опинялися підприємства, які забезпечували громадян опаленням, газом, водопостачанням.

"Пошкодження одного такого інфраструктурного вузла може порушити функціонування всіх пов’язаних із ним систем. Саме в цьому полягає логіка ворога: критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя, відчуття безпеки та здатність цивільного населення витримувати тривалу війну", – зазначив Євгеній Хмара.

За словами т.в.о. Голови Служби, удари рф по критичній інфраструктурі України мають оцінюватися як системна політика терору проти українського народу.

"Ці удари не паралізували українську армію і не зупинили логістику фронту. Їхній очевидний наслідок інший – створення гуманітарного тиску на цивільне населення, насамперед у зимовий період", – наголошує очільник СБУ.