ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ втретє атакувала нафтові об'єкти в Пермі

Сталось загоряння установки АВТ, що є ключовим вузлом первинної переробки нафти, а також уразжено резервуар. 

Ураження в Пермі
Фото: соцмережі

СБУ підтвердила атаку на НПЗ “Пермнафтооргсинтез” та нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Удару завдали вночі 8 травня фахівці Центру спецоперацій “Альфа”, повідомили в пресслужбі.

Відпрацювали по НПЗ “Лукойл-Пермнафтооргсинтез” та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) “Перм”. Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

“Лукойл-Пермнафтооргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів росіян, що забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС “Перм” належить АТ “Транснефть” і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ “Пермнафтооргсинтез” сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів. 

“СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі рф, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу”, – прокоментували в СБУ. 

Це вже третя атака на Перм від СБУ. А вчора по нафтових об'єктах цього міста били бійці СБС.

