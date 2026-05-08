Росія не дотрималась режиму припинення вогню, який сама ж вчора оголосила. Станом на сьому ранку ворог понад 140 разів обстріляв позиції на фронті і провів 10 штурмів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку», – розповів глава держави.

Також окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться», – додав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Торецьке, Нове Шахове, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 23 атаки окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1130 солдатів і 5 систем ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ Росії склали близько 1 339 190 осіб.

Уночі ППО знешкодила 56 із 67 запущених росіянами дронів.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Учора на кордоні з Росією в Чернігівській області горіли 2400 гектарів лісу. Пожежу спричинили обстріли. Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку.

Сьогодні ДП «Ліси України» повідомило, що лісова пожежа у Чернігівській області повернула у бік Росії.

За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. Станом на ранок 8 травня вогнем уже охоплено близько 4,3 тис гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів Росії, і її гасити майже неможливо, бо техніку знищують дрони.

Ліквідація масштабної лісової пожежі триває і в Чорнобильській зоні.

Уночі 8 травня Росію атакували дрони і ракети. Міністерство оборони країни-агресора заявило, що ППО збила 264 БпЛА над 16 регіонами і акваторіями Азовського і Чорного морів.

Московський мер Сєргєй Собянін станом на 6 ранку повідомляв про 25 збитих дронів. Голова Ростовської області Юрій Слюсарь сказав, що ППО відбила дроново-ракетну атаку, падіння уламків і руйнування є в Таганрозі, Батайську, Ростові-на-Дону.

Також дрони знову атакували Пермь.

У Ярославлі, більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України, горів нафтопереробний завод “Славнефть-ЯНОС”, передає ASTRA.

У Ростові атакована будівля "Аеронавігації Півдня Росії", у зв'язку з чим рейси зупинені з 13 аеропортів.

З 6 травня мало діяти перемир'я, оголошене Україною, але Росія його не дотрималася. Натомість вона оголосила його з опівночі 8 травня – щоб провести парад і святкування у Москві наступного дня. Україна сказала, що діятиме дзеркально.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков озвучив вимогу до України залишити підконтрольні райони Донецької області для продовження переговорів у тристоронньому форматі.

Як пише російський "Інтерфакс", у Кремлі змінили попередню риторику, називаючи недоцільними перемовини за участю США, Росії та України, якщо з Донбасу не будуть виведені українські війська.

На тлі повідомлень про обговорення США та Іраном угоди про припинення війни у Перській затоці раптово відновилися бойові дії, а Тегеран вже офіційно звинуватив Вашингтон у порушенні перемир'я.

Як пише The New York Times, Іран обстріляв ракетами та безпілотниками три американські есмінці. Це нібито була відповідь на ураження нафтового танкера, який прямував до Ормузької протоки.

Після цього США завдали ударів по острову Кешм, місту Бандар-Аббасі та, ймовірно, деяким районам Тегерана. Американське командування стверджує, що ціллю були іранські військові об'єкти, які причетні до атак проти сил США.

