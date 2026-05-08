Вночі ППО знешкодила 56 із 67 запущених росіянами дронів

У ніч на 8 травня російська армія атакувала Україну 67 безпілотниками. ППО знешкодила 56 із них.

Про це у телеграмі повідомили Повітряні сили.

«У ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) противник атакував 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, ППО знешкодила 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у семи місцях.

