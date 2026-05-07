Оператори угруповання Сил безпілотних систем уразили ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Стріла-10», підземне сховище ПММ та інші ключові об’єкти противника.
Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.
"1-й окремий центр уразив два ЗРК «Бук-М3» у Донецькій області, залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, а також підземне сховище ПММ у Луганській області", - йдеться в повідомленні.
Також бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили ЗРК «Стріла-10» та пункти управління БпЛА противника у Запорізькій області
Оператори 20-ї бригади К-2 уразили склад ПММ у Луганській області. А пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно з бійцями 413-го полку «Рейд» уразили склад боєприпасів, а також скупчення особового складу й техніки противника у Луганській області
Як зазначили в СБС, за перший тиждень травня було уражено 9 елементів протиповітряної оборони противника.
