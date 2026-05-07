Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили три російські ЗРК та паливні склади росіян

За перший тиждень травня уражено 9 елементів ППО окупантів.

Сили безпілотних систем уразили три російські ЗРК та паливні склади росіян
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Довгич

Оператори угруповання Сил безпілотних систем уразили ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Стріла-10», підземне сховище ПММ та інші ключові об’єкти противника.

Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.

"1-й окремий центр уразив два ЗРК «Бук-М3» у Донецькій області, залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, а також підземне сховище ПММ у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Також бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили ЗРК «Стріла-10» та пункти управління БпЛА противника у Запорізькій області

Оператори 20-ї бригади К-2 уразили склад ПММ у Луганській області. А пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно з бійцями 413-го полку «Рейд» уразили склад боєприпасів, а також скупчення особового складу й техніки противника у Луганській області 

Як зазначили в СБС, за перший тиждень травня було уражено 9 елементів протиповітряної оборони противника.

  • Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удар на нафтоналивному об'єкту "Лукойла" в Пермі в ніч з 6 на 7 травня. У дописі в Telegram він повідомив, що удару завдали бійці 1 окремого центру БПС СБС.Бровді зазначив, що влучання українських дронів по об'єктах на відстані 1550 км стали регулярними.
  • Сили безпілотних систем у квітні уразили майже 40 російських засобів ППО. Їх загальна вартість становить близько 1,1 млрд доларів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies