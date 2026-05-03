Суспільство / Війна

Сили безпілотних систем у квітні уразили майже 40 російських засобів ППО

Загальна вартість уражених засобів ППО росіян становить близько 1,1 млрд доларів.

Сили безпілотних систем упродовж квітня уразили 38 ворожих засобів ППО загальною вартістю близько 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем ЗСУ.

"У координації з Центром глибинних уражень УСБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника", – підкреслюють військові.

Протягом звітного періоду підрозділи СБС уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350. 

Окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько 1,1 млрд доларів США.

"Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. Продовжуємо нарощувати темп і розширювати глибину уражень", – наголошують у СБС.

