Сили безпілотних систем у квітні уразили майже 40 російських засобів ППО

Сили безпілотних систем упродовж квітня уразили 38 ворожих засобів ППО загальною вартістю близько 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем ЗСУ.

"У координації з Центром глибинних уражень УСБС продовжують завдавати middle strike ударів по об’єктах ППО противника", – підкреслюють військові.

Протягом звітного періоду підрозділи СБС уразили 25 зенітно-ракетних комплексів противника, серед них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцир", "Оса", а також ЗУ-23-2 на МТЛБ та С-350.

Окрім цього, виведено з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби, серед яких: комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Загальна вартість уражених засобів ППО у квітні 2026 року становить близько 1,1 млрд доларів США.

"Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. Продовжуємо нарощувати темп і розширювати глибину уражень", – наголошують у СБС.