Міноборони РФ поширює повідомлення про те, що підрозділи російської армії нібито захопили населений пункт Миропілля у Сумській області. Ця інформація – черговий фейк росіян.

Насправді це Миропілля перебуває під повним контролем Сил оборони України, повідомили в Угрупованні військ "Курськ".

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", – зазначають військові.

Через відсутність реальних перемог на фронті російське командування змушене "захоплювати" українські села у своїх звітах, щоб створити картинку успіху до "сакральної дати" 9 травня.

"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня – головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", додають в УВ "Курськ".

Військові закликають зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам.