Селище Інженерне на Херсонщині другу добу перебуває під обстрілами РФ

Росіяни спрямували більше сотні БпЛА на житлові квартали.

Другу добу ворог масовано атакує дронами селище Інженерне Наддніпрянського старостату на Херсонщині. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Росіяни спрямувати вже більше сотні БпЛА на житлові квартали. Унаслідок обстрілів пошкоджено п'ятиповерхівку, ще в одному багатоквартирному будинку виникла пожежа.

Постраждали двоє людей: одного постраждалого госпіталізували в тяжкому стані, іншому – медики надали допомогу на місці.

Також Шанько повідомив, що в лікарні помер 35-річний житель селища Інженерне, який отримав важкі поранення вчора близько 16:30 внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона.