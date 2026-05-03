Ворог атакував дронами Нікопольщину, постраждала людина

Росіяни знову атакували Дніпропетровську область.

Уночі російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Ворог понад 10 разів атакував Нікопольщину безпілотниками", – зазначається у повідомленні.

Під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Також пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждав 69-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.