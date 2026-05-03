Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
За добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських солдатів та знищили 12 ворожих НРК

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 334 030 солдатів.

Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу росіяни втратили в Україні 1080 солдатів, 2 танки, понад 70 артилерійських систем та 12 наземних робототехнічних комплексів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб 
  • танків – 11 908 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 193 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 765 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 93 556 (+282) од.
  • спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.

Дані уточнюються.

