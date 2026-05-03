За добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських солдатів та знищили 12 ворожих НРК

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 334 030 солдатів.

За минулу добу росіяни втратили в Україні 1080 солдатів, 2 танки, понад 70 артилерійських систем та 12 наземних робототехнічних комплексів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб

танків – 11 908 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од.

артилерійських систем – 41 193 (+76) од.

РСЗВ – 1 765 (+2) од.

засоби ППО – 1 357 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од.

крилаті ракети – 4 579 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од.

спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.

Дані уточнюються.