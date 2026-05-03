За добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських солдатів та знищили 12 ворожих НРК

За минулу добу росіяни втратили в Україні 1080 солдатів, 2 танки, понад 70 артилерійських систем та 12 наземних робототехнічних комплексів.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб
- танків – 11 908 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 193 (+76) од.
- РСЗВ – 1 765 (+2) од.
- засоби ППО – 1 357 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од.
- спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.
Дані уточнюються.