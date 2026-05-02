Головне за суботу, 2 травня: атаки на Харків, терор Херсона, майже 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції проти ексочільника Офісу президента України. Яким запам’ятається 1529-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 2 травня, з 08:00 по 19:00 противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 135 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 18:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 травня на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки.

Від ранку російські війська здійснювали обстріл цивільних мешканців Херсона.

Унаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Поранених доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя.

Також відомо, що до лікарні доставили ще одну дитину, яка постраждала через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. 17-річна дівчина дістала уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російська армія ударила керованими авіаційними бомбами по Запорізькому району. Є загиблі та поранені, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував Новоолександрівку. Зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.

Загинув 55-річний чоловік. Дістала поранень 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік.

2 травня російські окупанти атакували "шахедом" Слобідський район Харкова. Зафіксоване влучання, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що в Основ’янському та Салтівському районах є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.

Пізніше ворог продовжив атакувати дронами автозаправки у Харкові. Повідомлялося про влучання у чотирьох районах міста та поранених.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, чиї дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

