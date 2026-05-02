Зеленський: була доволі специфічна активність на ділянках кордону з Білоруссю, все контролюємо

Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
“Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати”, – сказав він.
“Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України”, – додав президент.
За словами Зеленського, готуються нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні та найближчий час.
“Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей”, – підкреслив він.
- Білорусь дозволила Росії використати її територію для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Також вона надавала повітряний простір для ударів по цивільних українських об'єктах. У війні проти України ця країна є союзницею Росії.