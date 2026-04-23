Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: Росія має багато хворих ідей, не хочеться, щоб в них втягнули білорусів

Президент Володимир Зеленський прокоментував загрозу ймовірного нового наступу з території Білорусі. В аудіоспілкуванні з журналістами він сказав, що Росія має багато “хворих і фантастичних ідей”, і не хочеться, щоб туди втягнули Білорусь.

17 квітня Зеленський говорив, що Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну. Водночас, за даними Прикордонної служби, стягування військ до кордонів Білорусі не фіксували.

"Стосовно загрози наступу з Білорусі – дивіться, у руських дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб їх перетворили у страшну реальність", – сказав нині президент.