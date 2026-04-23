Сили оборони отримали новий НРК, що може перевозити до 300 кг

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л».

Як повідомили в Міноборони, це українська розробка, оснащена відразу шістьма типами зв’язку, зокрема LTE, Wi-Fi, Starlink та іншими, що забезпечує стабільність управління комплексом у районі дії ворожого РЕБу.

НРК виготовлений з урахуванням умов сучасного високоінтенсивного бою. Його система керування дозволяє інтегрувати управління комплексом з бойовими і функціональними модулями у єдиний інтерфейс.

Комплекс розгортається у бойове положення лише за кілька хвилин. Платформа розвиває швидкість до 12 км/год, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км. Шасі спеціально спроєктоване для подолання заболоченої місцевості, снігу, льоду, складного рельєфу. НРК «Бізон-Л» має незначний тепловий слід, і це знижує його помітність в інфрачервоному спектрі.

Універсальна гусенична платформа комплексу призначена для виконання різноманітних завдань на лінії зіткнення без залучення особового складу. Зокрема, комплекс можна застосовувати для перевезення вантажів та боєприпасів та евакуації поранених.

Оснащений додатковим обладнанням «Бізон-Л» може:

встановлювати інженерні загородження;

мінувати території;

слугувати рухомою платформою для антен, ретрансляторів, засобів радіоелектронної боротьби.

Також на нього може бути встановлено бойовий модуль з кулеметною туреллю калібру 12.7 мм.