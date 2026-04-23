Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Найбільшу локальну торговельну мережу на Полтавщині підозрюють у несплаті податків, БЕБ провело обшуки

Слідство встановило, що компанія використовувала схему “дроблення бізнесу” і залучила до своєї діяльності понад 3,5 тисяч ФОПів. 

Компанія залучила до своєї схеми понад 3,5 тисяч ФОПів
Фото: Бюро економічної безпеки
Компанія залучила до своєї схеми понад 3,5 тисяч ФОПів

Детективи Бюро економічної безпеки України провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Як встановило слідство, компанія використовувала схему “дроблення бізнесу” для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тис. ФОПів. 

Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці.

Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели “чорну” бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти. Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. 

  • Обшуки у справі провели детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області.
  • Досудове розслідування триває.

