Слідство встановило, що компанія використовувала схему “дроблення бізнесу” і залучила до своєї діяльності понад 3,5 тисяч ФОПів.

Детективи Бюро економічної безпеки України провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.

Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці.

Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели “чорну” бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти. Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність.