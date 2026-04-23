Частина споживачів у семи областях залишилися без світла через обстріли

У семи областях України частково немає світла через обстріли, але спеціалісти працюють над відновленням електропостачання. Один енергетик поранений.

Про це розповіли у Міненерго.

Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів, і відновлювальні роботи тривають цілодобово.

На Миколаївщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників поранений. Йому надали усю необхідну допомогу.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про будь-які зміни можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.Українців просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.