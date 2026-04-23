400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Суспільство / Війна

Частина споживачів у семи областях залишилися без світла через обстріли

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується.

Фото: ДТЕК Київські електромережі

У семи областях України частково немає світла через обстріли, але спеціалісти працюють над відновленням електропостачання. Один енергетик поранений. 

Про це розповіли у Міненерго. 

Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів, і відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

На Миколаївщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників поранений. Йому надали усю необхідну допомогу.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про будь-які зміни можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.Українців просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

