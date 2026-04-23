Через ворожі обстріли на Сумщині загинули троє людей

Упродовж доби через російські обстріли загинули троє мешканців Сумщини. Війська РФ обстріляли 42 населені пункти області.

Як написали у обласній поліції, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

У Ямпільській громаді через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік. Пошкоджено 9 приватних будинків, складське приміщення, господарчі споруди, автомобілі, агротехніка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 67-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі.

У Глухівській громаді внаслідок удару російського дрона загинув 67-річний чоловік.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу Сумщини

У Путивльській громаді пошкоджене авто, а у Білопільській та Серединобудській громадах – багатоквартирні будинки.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.