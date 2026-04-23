Суспільство / Війна

Уночі ворог вдарив по Україні 155 дронами. Є влучання 11 з них

Захисники знешкодили більшість БпЛА. 

У ніч на 23 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 100 із них – "шахеди".

За даними Повітряних сил станом на 8:00, захисники збили або подавили 139 дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака триває. 

