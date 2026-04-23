ГоловнаСуспільствоВійна

БПЛА у Криму атакували нафтобазу у Феодосії, аеродром та Севастопольську бухту

Окупантам було не до сну.

Ураження нафтобази у Феодосії у 2025 році
Фото: Оперативний ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму вночі безпілотники завдали ударів по Севастополю та Феодосії, лунали вибухи.

За свідченнями очевидців, у Феодосії після влучань сильна пожежа на нафтобазі. Ворожа протиповітряна оборона працювала в районі аеродрому "Бельбек". Щонайменше одне влучання сталося у бухті Севастополя.

Окупаційна влада повідомила про 9 збитих дронів, проте засобів ураження точно було більше. Тільки у Феодосії нарахували щонайменше 5 пропущених російським ППО цілей, які вдарили по базі. 

У жовтні минулого року через пожежу на нафтовому об'єкті у Феодосії гауляйтерам довелося оголосити в місті режим техногенної надзвичайної ситуації.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies