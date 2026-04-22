На Сумщині унаслідок російської атаки загинула людина

Внаслідок російського удару загинув цивільний мешканець Великописарівської громади на Сумщині.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"67-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок влучання російського дрона поблизу автомобіля. Врятувати його не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – ідеться у повідомленні.
- Протягом доби, з ранку 21 квітня до ранку 22 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 27 населених пунктах у 19 територіальних громадах області.