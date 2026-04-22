Розвідка Нідерландів: Росія може підготуватися до конфронтації з НАТО вже через рік після війни в Україні

Кремль нарощує активність спецслужб у європейських країнах.

Розвідка Нідерландів: Росія може підготуватися до конфронтації з НАТО вже через рік після війни в Україні
Згідно щорічного звіту розвідки Нідерландів, Росія може відновити свій військовий потенціал і підготуватися до можливого зіткнення з НАТО приблизно через рік після завершення війни проти України. 

Водночас повномасштабну війну між Росією та НАТО наразі вважаєть малоймовірною через тривалі бойові дії в Україні.

У звіті зазначається, що Москва вже сьогодні готується до потенційного протистояння із Заходом. Основною метою такої стратегії може бути не пряме військове переможення НАТО, а політичне послаблення Альянсу шляхом обмежених військових дій, а також використання інструментів ядерного стримування.

У розвідці підкреслюють, що війна проти України має для Кремля екзистенційний характер. Йдеться не лише про територіальні претензії, а й про місце Росії у глобальному світовому порядку, збереження політичного режиму та формування образу держави як однієї з провідних світових сил.

Окрему увагу у звіті приділено гібридним методам впливу, які Росія активно застосовує проти європейських країн. Серед них – диверсії, шпигунські операції та інформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію ситуації та вплив на політичні рішення в Європі.

Попри значні втрати у війні проти України, РФ продовжує нарощувати свій військовий потенціал. 

Йдеться про розширення армії, збільшення виробництва озброєнь та накопичення боєприпасів. Особливий акцент робиться на розвитку систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет і безпілотних технологій.

У документі також зазначається, що досвід бойових дій в Україні дозволяє російській армії підвищувати ефективність своїх підрозділів, попри втрати особового складу та техніки.

Водночас у Європі фіксується зростання активності російських спецслужб. Після скорочення їхньої діяльності у 2024 році, з 2025 року знову спостерігається посилення підготовчих операцій із використанням агентів та посередницьких мереж.

У звіті підкреслюється, що розвиток військових технологій, ослаблення режимів контролю над озброєннями та тривала війна в Україні створюють додаткові ризики для безпеки Європи та НАТО.

