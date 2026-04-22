«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Reuters: військові США почали використовувати українські технології протидії дронам на своїй авіабазі в Саудівській Аравії

Раніше атаки Ірану по цій авіабазі призвели до руйнувань та загибелі щонайменше одного військового. Примітно, що лишень місяць тому Трамп публічно відхилив пропозицію Зеленський допомогти США у протидії іранським дроновим атакам.

Reuters: військові США почали використовувати українські технології протидії дронам на своїй авіабазі в Саудівській Аравії
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Збройні сили США останніми тижнями розгорнули українські технології боротьби з дронами на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії. Про це виданню Reuters повідомили п’ять джерел, обізнаних із ситуацією. 

Видання зазначає, що такий крок має допомогти зупинити атаки, які раніше знищили літаки й будівлі та призвели щонайменше до загибелі одного військовослужбовця.

Йдеться про українську платформу управління та контролю Sky Map, яку вперше застосували на авіабазі Прінс-Султан. Це свідчить про те, що Україна суттєво просунулася в розробці дронів і засобів протидії їм, випробуваних у війні проти Росії.

Останніми тижнями на базу прибули українські військові, які навчають американських військових працювати із системою Sky Map. Вона широко використовується ЗСУ для виявлення повітряних загроз, зокрема іранських дронів “шахед”, і координації контратак із застосуванням дронів-перехоплювачів.

На тлі активного використання дешевих масових дронів у війні Росії проти України Пентагон збільшив інвестиції у протидію таким загрозам. Водночас застосування українських технологій на базі Прінс-Султан, розташованій приблизно за 640 км від Ірану і яка зазнала хвиль атак дронами й ракетами, підкреслює вразливість американської системи ППО, кажуть аналітики.

«У глобальному покритті американської протиракетної оборони давно існують прогалини. Це добре відомо, але досі не вирішено», — зазначив старший науковий співробітник Інституту Гудзону Тімоті Волтон.

Ці події відбуваються через місяць після того, як президент США Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію Зеленського допомогти у протидії іранським дроновим атакам. «Нам не потрібна їхня допомога в обороні від дронів», — сказав Трамп 6 березня в ефірі Fox News.

