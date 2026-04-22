Угорщина і Словаччина очікують завтра на відновлення транзиту нафти "Дружбою"

Україна почала прокачку нафти трубопроводом "Дружба", частково відремонтованим після російського удару цього січня. Очікується, що постачання російської нафти до Словаччини розпочнуться у четвер, передає слова міністра економіки Деніса Сакова The Guardian.

Саков заявив, що український оператор Укртранснафта підтвердив "підвищення тиску та заповнення" трубопроводу "Дружба". Поставки очікуються завтра вранці.

Угорщина також підтвердила готовність нафтопроводу до відновлення постачань. Група MOL повідомила про отримання сповіщення, що "ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба» завершені, а форс-мажорні обставини, що діяли з 27 січня 2026, припинилися".

Пошкодження нафтопроводу “Дружба”

27 січня російський удар суттєво пошкодив основну перекачувальну станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Ворог і раніше атакував нафтопровід, яким його енергоресурси надходили до єдиних країн ЄС, що від них не відмовилися – Угорщини і Словаччини. Україна ремонтувала ушкодження самостійно, але наслідки удару у січні були значно складнішими. Публічно українська влада розповіла про них лише в березні, після того, як ЄС офіційно дав зрозуміти, що Угорщина блокуватиме реалізацію схваленого в грудні кредиту від блоку на 90 млрд євро.

Київ наголошував, що ремонт "Дружби" проведуть лише в тому разі, якщо без цього Євросоюз не знайде способів надання обіцяного кредиту. Ці кошти потрібні для оборони держави. Блок натомість обіцяв забезпечити фінансову та технічну підтримку ремонту.

Очікується, що після відновлення постачань до Угорщини країна розблокує кредит та перестане перешоджати ухваленню 20-го пакету санкцій, який також "завис" через тиск Будапешта.