У Тегерані готуються до несподіваного удару з боку США і вважають морську блокаду не кращою за бомбардування.

В Ірані прокоментували оголошення президентом США Дональдом Трампом продовження режиму припинення вогню до того часу, поки в ісламській республіці не представлять свою позицію щодо миру.

Як пише CNN, відповідь на заяву Білого дому пролунала від радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді. Він стверджує, що слова Трампа "нічого не означають", оскільки нібито "той, хто програє, не може диктувати умови".

У Тегерані вважають, що морська блокада у Перській затоці, яку здійснюють Сполучені Штати, є облогою, яка "нічим не краща за бомбардування". Мохаммаді закликав до воєнної відповіді та перехоплення ініціативи і назвав перемир'я Трампа хитрістю для того, щоб виграти час на підготовку несподіваної атаки.

Переговори США та Ірану не мали прогресу, а зустріч, яка планувалася у Пакистані, була перенесена чи навіть скасована: Джей Ді Венс, який мав очолити делегацію з Вашингтона, так і не вирушив до Ісламабада.