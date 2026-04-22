Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Іран вважає заяви Трампа про продовження перемир'я хитрістю

У Тегерані готуються до несподіваного удару з боку США і вважають морську блокаду не кращою за бомбардування.

прапори США та Ірану

В Ірані прокоментували оголошення президентом США Дональдом Трампом продовження режиму припинення вогню до того часу, поки в ісламській республіці не представлять свою позицію щодо миру.

Як пише CNN, відповідь на заяву Білого дому пролунала від радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді. Він стверджує, що слова Трампа "нічого не означають", оскільки нібито "той, хто програє, не може диктувати умови".

У Тегерані вважають, що морська блокада у Перській затоці, яку здійснюють Сполучені Штати, є облогою, яка "нічим не краща за бомбардування". Мохаммаді закликав до воєнної відповіді та перехоплення ініціативи і назвав перемир'я Трампа хитрістю для того, щоб виграти час на підготовку несподіваної атаки.  

Переговори США та Ірану не мали прогресу, а зустріч, яка планувалася у Пакистані, була перенесена чи навіть скасована: Джей Ді Венс, який мав очолити делегацію з Вашингтона, так і не вирушив до Ісламабада. 

