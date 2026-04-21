Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Розвідка Нідерландів: Російські хакери використовують ШІ для атак на Європу

Це дозволяє росіянам частково автоматизувати процеси та значно підвищити темп і масштаби операцій.

фото ілюстративне
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів у своєму звіті за 2025 рік попередила про стрімке прискорення російських кібератак на європейські країни. Головним чинником посилення загрози стало активне впровадження Росією технологій штучного інтелекту, передає Politico.

За інформацією розвідки, ШІ дозволяє росіянам частково автоматизувати процеси, і це значно підвищує темп і масштаби операцій. Те, на що раніше хакери витрачали години ручної праці, тепер виконується за лічені секунди. Це дає змогу атакувати більше цілей одночасно, створюючи надзвичайне навантаження на системи захисту.

Особливе занепокоєння експертів викликає поява нової надпотужної моделі штучного інтелекту Mythos, розробленої компанією Anthropic. Фахівці побоюються, що вона здатна перевершити людину в пошуку й експлуатації вразливостей програмного забезпечення. Наразі доступ до Mythos суворо обмежений вузьким колом технологічних фірм, поки розробники оцінюють ризики для безпеки критичної ІТ-інфраструктури.

Автоматизація дозволяє миттєво виявляти слабкі місця в мережах та проводити масовані атаки. Крім того, ШІ допомагає створювати надзвичайно переконливі електронні листи, клонувати голоси і генерувати діпфейки, які обходять перевірки, засновані на людській інтуїції.

Використання інтелектуальних інструментів підвищує шанси зловмисників на успішне проникнення в державні та енергетичні системи.

Водночас фахівці з кібербезпеки також інтегрують ШІ у свої системи захисту. Це дозволяє моніторити мережі та виявляти аномальну поведінку набагато швидше, ніж це під силу будь-якому аналітику-людині. Попри це, гонитва озброєнь у сфері цифрових технологій продовжує загострюватися.

  • У 2024-му міністр з міжурядових зв'язків країни Пет Макфадден на конференції НАТО у Лондоні заявив, що Росія та інші противники Британії намагаються використати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни. 
  • Макфадден тоді анонсував створення дослідницької програми в Лондоні під назвою “Лабораторія досліджень безпеки” (LASR), щоб бути в курсі загроз, що виникають. Він попереджав, що існує ризик того, що Росія спробує вивести з ладу електромережу Сполученого Королівства.
