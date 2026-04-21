Зеленський закликав не пропонувати Україні "полегшений" формат членства в Євросоюзі

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні не треба пропонувати часткове членство в Європейському Союзі, на неї необхідно дивитися як на рівноправну країну, як і інші країни ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю Clash Report, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говорили про статус кандидата, я попросив: "Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви". Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна досить сильна, щоб зміцнити ЄС, але "країни ЄС досить скептичні".

"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну… І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", – зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що Україні потрібна дати вступу до ЄС, оскільки, за його словами, він повідомив Європейському Союзу, "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".

Як повідомлялося, Євросоюз розглядає низку варіантів щодо включення членства України до майбутньої мирної угоди. Серед варіантів – надання Києву захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав члена блоку.