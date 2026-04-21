Президент Володимир Зеленський вважає, що українські виробники можуть експортувати зброю до партнерських країн лише після того, як забезпечать фронт. Про це він сказав у інтерв’ю “Єдиним новинами”, уривки з якого оприлюднила президентська пресслужба в Telegram.

Він сказав, що пріоритетом мають бути найбільші донатори – ті країни, що допомагають Україні грошима, ракетами й політичною підтримкою. Деякі держави вклалися в розвиток виробництва українських морських дронів.

“Є кілька європейських країн, які мають історично великий досвід у розвитку свого флоту на морі. Це Британія, Норвегія, Нідерланди. Це ключові країни, які нам допомагали з деякими технологіями. І побудувати флот українських морських дронів нам також вдалося завдяки партнерам”, – сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз держава вкладає в власну оборонку $30 млрд.

“А наша «оборонка» каже: ми вже готові виробляти об’єми на шістдесят. І ці 30 мільярдів доларів ми сьогодні привозимо від партнерів”, – сказав він.

Зеленський додав, що зараз є “200 дуже сильних оборонних українських компаній, і 30 із них – це світовий топ”. Вони виготовляють дрони, артилерію, броньовану техніку, дрони для розмінування і НРК.

Контекст

Експорт зброї з України був заборонений від початку повномасштабної війни. Українські виробники могли виробляти продукцію лише для потреб держави, але не могли продавати її за кордон.

Причому деякі компанії мають значно більші спроможності виробництва, ніж є потреба на фронті. Цього року влада України анонсувала “контрольований” експорт озброєння. Це означає, що приватні виробники зможуть продавати зброю лише в ті країни, з якими домовилися на урядовому рівні. Зеленський пояснював, що для України діють ті самі правила: вона не може просто взяти й домовитися з іноземним виробником зброї, спершу угоду має схвалити влада тієї країни.

За оцінкою РНБО, експорт зброї з України цього року може сягнути мільярдів доларів.