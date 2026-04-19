ЗМІ: Венс очолить переговорну групу США в Пакистані

Очікується, що перемовники прибудуть до Пакистану вже завтра.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію на мирних переговорах з Іраном у Пакистані.

Як пише Sky News, про це розповів посол США в ООН Майк Волц.

Це стало відомо невдовзі після того, як Дональд Трамп підтвердив проведення другого раунду переговорів. Очікується, що перемовники прибудуть до Пакистану вже завтра.

Венс також очолював делегацію під час першого раунду, який не дав результатів. За даними Reuters, іранська сторона наполягала на його участі, оскільки вважає його противником війни.

  • Президент США Дональд Трамп знову заявив, що буде готовий завдати ударів по іранських мостах і електростанціях, якщо Тегеран не погодиться на угоду з Вашингтоном про врегулювання спірних питань.
  • Bloomberg писав, що США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню, яке закінчується у вівторок, ще на два тижні, щоб мати більше часу для переговорів щодо мирної угоди.
