ЗМІ: Венс очолить переговорну групу США в Пакистані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію на мирних переговорах з Іраном у Пакистані.

Як пише Sky News, про це розповів посол США в ООН Майк Волц.

Це стало відомо невдовзі після того, як Дональд Трамп підтвердив проведення другого раунду переговорів. Очікується, що перемовники прибудуть до Пакистану вже завтра.

Венс також очолював делегацію під час першого раунду, який не дав результатів. За даними Reuters, іранська сторона наполягала на його участі, оскільки вважає його противником війни.