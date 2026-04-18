ГоловнаПолітика

США продовжили дію санкційного винятку для сербської нафтової компанії NIS

Це дозволить Сербії й надалі імпортувати нафту та уникнути зупинки єдиного нафтопереробного заводу.

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович
Фото: Вікімедіа

США продовжили дію санкційного винятку для сербської нафтової компанії NIS ще на 60 днів — до середини червня, повідомляє Euractiv. 

Зазначається, що це дозволить Сербії й надалі імпортувати нафту та уникнути зупинки єдиного нафтопереробного заводу в Панчево.

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович заявила, що рішення важливе для стабільного планування закупівель сировини.

Переговори про продаж контрольного пакета NIS, який належить російським власникам, угорській компанії MOL тривають кілька місяців. США встановили дедлайн — 22 травня, але угоду поки не завершили.

NIS забезпечує близько 80% ринку пального Сербії. Компанія на 45% належить «Газпром нафті», яка перебуває під санкціями США. Ще майже 30% акцій контролює сербська держава.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies