Reuters: США затримають поставки озброєння деяким європейським країнам через війну з Іраном

Американські посадовці повідомили окремим європейським партнерам, що частину раніше законтрактованих поставок озброєння, ймовірно, буде відкладено, оскільки війна з Іраном виснажує запаси. Про це виданню Reuters повідомили п’ять джерел, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, оскільки інформація не є публічною, затримки торкнуться кількох європейських країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії.

Йдеться про озброєння, придбане європейськими державами за програмою Foreign Military Sales (FMS), але ще не поставлене. Як зазначили джерела, у двосторонніх повідомленнях останніми днями американські посадовці попередили європейських колег, що ці поставки, найімовірніше, затримаються.

Білий дім і Держдеп переадресували запити до Пентагону, який не відповів на прохання про коментар.

Затримки свідчать про те, наскільки війна проти Ірану, що почалася з американо-ізраїльських авіаударів 28 лютого, вже почала виснажувати запаси деяких критично важливих видів озброєнь і боєприпасів у США.

Європейські посадовці скаржаться, що це ставить їх у складне становище.

У межах програми FMS іноземні держави купують американське озброєння за логістичної підтримки та з дозволу уряду США. За президентства Дональда Трампа Вашингтон заохочував європейських партнерів по НАТО збільшувати закупівлі американської військової техніки, зокрема через FMS, прагнучи перекласти більшу частину відповідальності за звичайну оборону Європи з США на самі європейські країни.

Втім, такі поставки часто затримуються, що викликає роздратування в європейських столицях, де дедалі більше чиновників звертають увагу на системи озброєнь європейського виробництва.

Американські посадовці зазначають, що ці озброєння потрібні для війни на Близькому Сході, а також дорікають європейським країнам за недостатню допомогу США та Ізраїлю у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку.

Ще до війни з Іраном США вже використали озброєння на мільярди доларів, зокрема артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та військової операції Ізраїлю в Газі наприкінці 2023 року.

Від початку кампанії проти Ірану Тегеран випустив сотні балістичних ракет і дронів по країнах Перської затоки. Більшість із них було перехоплено, зокрема за допомогою перехоплювачів PAC-3 системи Patriot, які, зокрема, використовує й Україна для захисту енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет.

Джерела зазначили, що назви деяких країн, яких це стосується, не розкриваються. Частина з них межує з Росією, тому темпи постачання озброєнь вважаються чутливою оборонною інформацією.

Серед затриманих поставок — різні види боєприпасів, які можуть використовуватися як для наступальних, так і для оборонних цілей, додали джерела.