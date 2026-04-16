Китай закликає Іран забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки напруженість навколо іранського конфлікту загрожує світовим поставкам енергоносіїв. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Ван описав ситуацію як таку, що перебуває на «критичній стадії» між конфліктом і миром, та закликав поважати суверенітет Ірану, зберігаючи при цьому відкритий морський транзит.

Згідно з заявою Китаю, Аракчі привітав роль Китаю та висловив готовність шукати рішення шляхом переговорів.