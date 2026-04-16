WP: Адміністрація Трампа спонукає країни підписати декларацію “торгівля замість допомоги”

Адміністрація президента США Дональда Трампа спонукає країни світу підписати спільну декларацію, яка закликає до “торгівлі замість допомоги” та прямо відкидає історію Америки як провідного постачальника гуманітарної допомоги та іншої підтримки країнам, що розвиваються.

Про це повідомляє Washington Post.

У телеграмі, надісланій у середу до всіх посольств та консульських установ США, державний секретар Марко Рубіо наказав американським дипломатам не пізніше понеділка виступити з демаршем – офіційним закликом до дії – до іноземних держав. У ньому просять підтримати ініціативу США до того, як вона буде представлена в ООН наприкінці квітня.

У директиві Рубіо йдеться, що концепція “торгівля замість допомоги” – це можливість використати систему ООН для “просування цінностей “Америка понад усе” та створення бізнес-можливостей для американських компаній. Washington Post ознайомилася з копією його телеграми.

Цей крок зроблено на тлі зусиль адміністрації Трампа кардинально переробити глобальну систему допомоги. Після ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Вашингтон продовжує скорочувати фінансування багатосторонніх ініціатив ООН, стверджуючи, що такі проєкти призводять до марнотратства, шахрайства та формування залежності.

Інші великі донори іноземної допомоги, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією, наслідували приклад адміністрації Трампа і скоротили свої зусилля, що призвело до явища, яке деякі називають “великою рецесією допомоги”. Дослідження показують, що таке різке скорочення фінансування може призвести до 9,4 мільйона смертей до 2030 року.

Хоча глобальну систему допомоги та залежність, яку вона може породжувати, вже давно критикують, скептики стверджують, що підхід адміністрації Трампа дозволить комерційним компаніям експлуатувати бідніші країни.

Деякі аспекти декларації “торгівля замість допомоги” першим висвітлило видання Devex, опублікувавши у вівторок звіт про просування американської пропозиції в ООН.

Намагання переконати країни підписати документ може свідчити про скептичне ставлення інших держав до ініціатив адміністрації Трампа.

Сем Вігерскі, експерт із міжнародних відносин Ради з міжнародних відносин, зазначив, що в ООН ініціативу можуть сприйняти негативно. Це пов’язано з іншими діями адміністрації Трампа. Йдеться, зокрема, про створення Ради миру – міжнародного органу під його особистим головуванням, що в деяких столицях розцінюють як спробу підірвати вплив ООН.