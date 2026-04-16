Індія вперше купує підсанкційний російський газ - попри обіцянку Трампу

Скраплений газ із Росії, який раніше постачався лише до одного китайського порту, невдовзі надійде до Індії, що стане першим помітним великим порушенням обіцянки уряду країни Сполученим Штатам не купувати російські енергоносії.

Як пише Reuters, Дональд Трамп запевняв, що прем'єр Нарендра Моді під тиском митних тарифів відмовився від придбання нафти та газу з Росії. Проте тепер партія LNG з російського заводу "Портовая" на Балтійському морі прямує в Індію.

У січні 2025 року США запровадили санкції проти "Портової" з метою обмеження можливості країни-агресора отримувати прибутки від експорту вуглеводнів. З того часу LNG перевозився лише до китайського Бейхаю.

Індія є одним із найбільших світових імпортерів нафти та газу. Країна потерпає від наслідків війни США проти Ірану та блокування Ормузької потоки, що призвели до перебоїв постачання з Перської затоки.