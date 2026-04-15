Reutetrs: Росія продовжує постачати СПГ в Китай, попри американські санкції

Російська компанія Газпром здійснила друге постачання скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портовая", який перебуває під санкціями, пише Reuters.

Завод "Портовая", розташований на узбережжі Балтійського моря, має річну потужність близько 1,5 млн тонн СПГ та розпочав роботу у вересні 2022 року. Після введення санкцій США у січні 2025 року експорт із підприємства був частково обмежений, однак постачання продовжилися.

За даними джерел, після паузи перші відвантаження відновилися наприкінці 2025 року, а нинішня партія стала вже другою, доставленою до китайського терміналу в місті Бейхай.

Газовий танкер "Valera" завантажився на "Портовій" 25 січня та доставив вантаж до Китаю в середу.

Раніше основними напрямками експорту СПГ із "Портової" були Туреччина та Греція, згодом географія постачань розширилася на Китай, Іспанію та Італію. Після санкцій ринок збуту частково переорієнтувався, зокрема на поодинокі постачання до російського Калінінграда.

Крім того, інший підсанкційний проєкт Арктик СПГ-2 також здійснює поставки СПГ до Китаю.

До введення нових обмежень "Портовая" відправляла в середньому близько двох вантажів на місяць у зимовий період.