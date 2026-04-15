Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Reutetrs: Росія продовжує постачати СПГ в Китай, попри американські санкції

"Газпром" здійснив друге постачання СПГ до Китаю із санкційного заводу "Портовая".

Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Російська компанія Газпром здійснила друге постачання скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портовая", який перебуває під санкціями, пише Reuters.

Завод "Портовая", розташований на узбережжі Балтійського моря, має річну потужність близько 1,5 млн тонн СПГ та розпочав роботу у вересні 2022 року. Після введення санкцій США у січні 2025 року експорт із підприємства був частково обмежений, однак постачання продовжилися.

За даними джерел, після паузи перші відвантаження відновилися наприкінці 2025 року, а нинішня партія стала вже другою, доставленою до китайського терміналу в місті Бейхай.

Газовий танкер "Valera" завантажився на "Портовій" 25 січня та доставив вантаж до Китаю в середу.

Раніше основними напрямками експорту СПГ із "Портової" були Туреччина та Греція, згодом географія постачань розширилася на Китай, Іспанію та Італію. Після санкцій ринок збуту частково переорієнтувався, зокрема на поодинокі постачання до російського Калінінграда.

Крім того, інший підсанкційний проєкт Арктик СПГ-2 також здійснює поставки СПГ до Китаю.

До введення нових обмежень "Портовая" відправляла в середньому близько двох вантажів на місяць у зимовий період.

Читайте також
