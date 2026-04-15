Bloomberg: Європа ризикує втратити хімічну промисловість через кризу на Близькому Сході

Постачання ключових хімічних речовин для європейських виробників опинилося під загрозою через зростання витрат на їх виробництво, пише Bloomberg.

За даними видання, Європа стикається зі стратегічними ризиками, пов’язаними із залежністю від зовнішніх ресурсів. Протягом десятиліть ЄС будував економічну модель, орієнтовану на легкий доступ до глобальних ринків сировини. Однак у сучасних геополітичних умовах ця залежність стає критичною.

Особливо вразливим є виробництво базових хімікатів, таких як етилен і пропілен, які є основою для виготовлення пластмас, фармацевтики, будівельних матеріалів і навіть продуктів харчування. Через порушення поставок нафти та газу, зокрема на тлі нестабільності в районі Ормузької протоки, їх виробництво в Європі стрімко втрачає конкурентоспроможність.

Ситуація загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що оголило залежність ЄС від імпорту енергоносіїв. Додатковий тиск створюють конфлікти на Близькому Сході, які впливають на глобальні енергетичні ринки.

Якщо ціни на газ і нафту продовжать зростати, це може призвести до згортання місцевого виробництва хімічної сировини. Хоча імпорт залишається альтернативою, він підсилює ризики, пов’язані з глобальною нестабільністю та можливими перебоями у поставках.

Німецький хімічний гігант BASF SE оголосив про підвищення цін на свою продукцію приблизно на 30%. Подібні кроки робить і Evonik Industries AG. Це неминуче впливає на кінцеву вартість товарів для споживачів.

Раніше найбільший виробник аміаку в Німеччині — компанія SKW Stickstoffwerke Piesteritz — вже був змушений тимчасово зупинити виробництво через різке зростання цін на газ.

Аналітики застерігають, у разі зникнення базової хімічної промисловості з Європи можливий ефект доміно, який зачепить інші галузі економіки — від автомобілебудування до сільського господарства. Це може суттєво послабити економічну стійкість регіону та підвищити його залежність від зовнішніх постачальників.