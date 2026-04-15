Новий парламент Угорщини збереться на початку травня

Переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий парламент країни, ймовірно, збереться 6 або 7 травня.

Про це повідомляє DW.

“Президент повідомив мене, що на інавгураційному засіданні нового парламенту він попросить мене бути прем'єр-міністром і сформувати уряд як лідер партії, яка отримала найбільше голосів”, – сказав Мадяр.

Його правоцентристська партія “Тиса” поклала край 16-річному правлінню уряду політсили “Фідес”, яким керував прем'єр-міністр Віктор Орбан.