Новий парламент Угорщини збереться на початку травня

На інавгураційному засіданні нового парламенту президент попросить Петера Мадяра бути прем'єр-міністром і сформувати уряд.

Парламент Угорщини
Фото: x.com/zoltanspox

Переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий парламент країни, ймовірно, збереться 6 або 7 травня.

Про це повідомляє DW.

“Президент повідомив мене, що на інавгураційному засіданні нового парламенту він попросить мене бути прем'єр-міністром і сформувати уряд як лідер партії, яка отримала найбільше голосів”, – сказав Мадяр.

Його правоцентристська партія “Тиса” поклала край 16-річному правлінню уряду політсили “Фідес”, яким керував прем'єр-міністр Віктор Орбан.

  • Переможець недільних виборів вже чітко вказав, що хоче швидко скасувати неліберальну політику Орбана. 
  • Він, зокрема, має намір закрити державні новинні ЗМІ, які багато хто вважає інструментом пропаганди урядової партії.
  • Мадяр раніше заявив, що президент Угорщини Томаш Шуйок має залишити посаду після формування нового уряду. 
  • Перед наступним урядом країни, який сформує партія Петера Мадяра, стоїть непроста дилема: демонтувати орбаноміку і при цьому не наразитися на спротив місцевого олігархату, сформованого з друзів Віктора Орбана, а головне – відучити угорське суспільство від уже звичного соціального популізму чи зберегти нежиттєздатну модель, яку сформував Орбан, пристосувавши її під власні потреби. Більше у матеріалі LB.ua “Легко не буде: наступному уряду Угорщини доведеться демонтувати орбаноміку. Або ні”.
