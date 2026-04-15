Новий парламент Угорщини збереться на початку травня

Переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий парламент країни, ймовірно, збереться 6 або 7 травня.
Про це повідомляє DW.
“Президент повідомив мене, що на інавгураційному засіданні нового парламенту він попросить мене бути прем'єр-міністром і сформувати уряд як лідер партії, яка отримала найбільше голосів”, – сказав Мадяр.
Його правоцентристська партія “Тиса” поклала край 16-річному правлінню уряду політсили “Фідес”, яким керував прем'єр-міністр Віктор Орбан.
- Переможець недільних виборів вже чітко вказав, що хоче швидко скасувати неліберальну політику Орбана.
- Він, зокрема, має намір закрити державні новинні ЗМІ, які багато хто вважає інструментом пропаганди урядової партії.
- Мадяр раніше заявив, що президент Угорщини Томаш Шуйок має залишити посаду після формування нового уряду.
Перед наступним урядом країни, який сформує партія Петера Мадяра, стоїть непроста дилема: демонтувати орбаноміку і при цьому не наразитися на спротив місцевого олігархату, сформованого з друзів Віктора Орбана, а головне – відучити угорське суспільство від уже звичного соціального популізму чи зберегти нежиттєздатну модель, яку сформував Орбан, пристосувавши її під власні потреби.