МАГАТЕ заявило, що КНДР досягла «дуже серйозного» прогресу у здатності виробляти ядерну зброю

Ядерна програма КНДР може налічувати кілька десятків боєголовок.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Північна Корея досягла «дуже серйозного» прогресу у здатності виробляти ядерну зброю, зокрема, ймовірно, додала новий об’єкт зі збагачення урану та активізувала діяльність на ключовому комплексі, передає Reuters.

Збагачення урану може стати альтернативним і, за словами експертів, більш ефективним шляхом отримання матеріалів для створення ядерної зброї, доповнюючи переробку відпрацьованого плутонію з ядерних реакторів.

Виступаючи в Сеулі, очільник Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердив різке зростання активності на об’єктах ядерного комплексу в дослідницькому центрі “Йонбьон”.

За його словами, ядерна програма КНДР може налічувати кілька десятків боєголовок. Про це свідчать ознаки активності, зокрема робота реактора на легкій воді та запуск інших об’єктів поза “Йонбьоном”.

«Усе це вказує на дуже серйозне зростання можливостей КНДР у сфері виробництва ядерної зброї», — сказав Гроссі.

МАГАТЕ також зафіксувало будівництво нового об’єкта, схожого на зали зі збагачення урану в “Йонбьоні”. Аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.

Гроссі повідомив, що агентство спостерігає за новою будівлею в “Йонбьоні”, яка має ознаки подібності до об’єкта зі збагачення урану в промисловому районі Кангсон поблизу Пхеньян.

Супутникові знімки за квітень підтверджують оцінки МАГАТЕ. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, ідеться про завершення будівництва ймовірного підприємства зі збагачення урану, здатного виробляти матеріали для ядерної зброї.

Водночас, за словами Гроссі, агентство не виявило доказів використання російських технологій у ядерній програмі КНДР. Положення угоди про співпрацю, підписаної торік, імовірно, обмежуються цивільними ядерними проєктами, хоча робити остаточні висновки ще рано.