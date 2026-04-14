КНДР випробувала крилаті та протикорабельні ракети з військового есмінця

Північна Корея провела чергове випробування стратегічних крилатих ракет та протикорабельних ракет у неділю в рамках випробувань операційної ефективності свого есмінця «Чхве Хьон».

Як пише Reuters, про це повідомило державне ЗМІ KCNA.

Зазначається, що за випробуванням спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин разом із високопоставленими посадовцями оборони та командирами ВМС.

Загалом запустили дві стратегічні крилаті ракети та три протикорабельні ракети для перевірки інтегрованої системи управління озброєнням військового корабля, навчання екіпажів процедурам запуску ракет та перевірки точності та заглушувальних характеристик модернізованих навігаційних систем.

Крилаті ракети летіли понад 130 хвилин, а протикорабельні – приблизно 32 хвилини над водами біля західного узбережжя країни.

Як пише агенція, того ж дня Кіма проінформували про плани систем озброєння для двох додаткових есмінців, що будуються, і це свідчить про підготовку третього та четвертого кораблів класу «Чхве Хьон».

Пхеньян вперше випробував зброю на 5000-тонному військовому кораблі класу «Чхве Хьон» у квітні 2025 року, а в червні Кім оголосив про плани побудувати два додаткові есмінці у 2026 році та щорічно вводити в експлуатацію два кораблі того ж або більш досконалого класу.

За даними експертів, згадка про четвертий есмінець, схоже, є першим офіційним підтвердженням будівництва судна окрім попередніх оголошень.