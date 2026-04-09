КНДР випробувала ракету з касетною боєголовкою

Північна Корея цього тижня випробувала нову балістичну ракету з касетною боєголовкою та електромагнітну зброю.

Як пише Reuters та агенція Yonhap, про це повідомили тамтешні державні медіа.

За даними агентства KCNA, Академія оборонних наук і ракетне управління країни також провели випробування бомб із вуглецевого волокна та мобільної зенітної ракетної системи малої дальності.

Генерал Кім Чон Сік, який керував випробуваннями, заявив, що електромагнітна зброя та бомби з вуглецевого волокна є «особливими активами» для армії Північної Кореї. Електромагнітна зброя може виводити з ладу електронні системи противника, потенційно нейтралізуючи такі платформи, як винищувачі F-35A або інші високотехнологічні системи.Бомби з вуглецевого волокна, які вже розроблялися США та Китаєм, здатні вражати інфраструктуру, наприклад, електростанції, розсіюючи провідні волокна над ціллю.

Південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів повідомив, що Пхеньян протягом кількох днів здійснив серію запусків ракет. Зокрема, схоже, Північна Корея, запускала ряд балістичних ракет малої дальності KN-23, північноамериканську версію російських «Іскандерів» з касетною боєголовкою, щоб перевірити їхню здатність завдавати ударів високої щільності.

Аналітики вважають, що ці випробування є демонстрацією новітніх звичайних озброєнь для стримування противників і союзників.

Без уточнення кількості запусків (що є порушенням санкцій ООН), Північна Корея заявила, що випробувала як мобільну систему ППО, так і бойові можливості тактичної балістичної ракети. Зокрема, ракета класу «земля-земля» Hwasongpho-11 Ka з касетною боєголовкою здатна «перетворити на попіл будь-яку ціль» на площі до 7 гектарів.

Аналітики вважають, що країна модернізує свої системи озброєнь із використанням передових технологій.

Крім цього спеціалісти зазначають, що Пхеньян також відпрацьовує використання дешевих матеріалів, що свідчить про намір масового виробництва зброї.

Вперше Пхеньян відкрито заявляє про розробку зброї, спрямованої на ураження промислової інфраструктури Південної Кореї.