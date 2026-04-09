ГоловнаСвіт

Німеччина призупинила дію норми про дозвіл на довготривалі поїздки чоловіків за кордон

Зміни до законодавства про військову службу спричинили неабиякий резонанс у суспільстві.

Німеччина призупинила дію норми про дозвіл на довготривалі поїздки чоловіків за кордон
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Німеччини офіційно повідомило, що скандальна вимога для чоловіків у віці від 17 до 45 років звітувати про довготривалі виїзди за кордон і отримувати на них дозвіл поки не діятиме.

Як пише BBC, очільник відомства Борис Пісторіус заспокоїв критиків законодавства. Він заявив, що запроваджує виняток на мирний час, поки призов на військову службу в країні залишається добровільним. 

За словами урядовця, норма буде активована лише у випадку кризи, а поки жодних процедур видачі дозволів не відбуватиметься. Пісторіус став на захист цього механізму, вважаючи, що в разі небезпеки для Німеччини він слугуватиме "застережним заходом". 

Новий закон про військову службі діє в Німеччині з 1 січня, але пункт про звітування про поїздки залишався фактично непоміченим, поки минулого тижня про це раптово не написали німецькі газети. Новина спричинила хвилю суспільного обурення.

Канцлер Фрідріх Мерц має намір перетворити Бундесвер на найбільш сильну конвенційну армію Європи. У законі про призов йдеться, що служба у війську для німецьких чоловіків залишатиметься добровільною, поки число новобранців за власним бажанням буде задовольняти обороні потреби.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies