Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСвіт

WSJ: Іран продовжує контролювати Ормузьку протоку і пропускає лише обмежену кількість суден

У перший день перемир'я було дозволено пройти лише чотирьом суднам.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран посилює контроль над Ормузькою протокою, незважаючи на припинення вогню. Революційна варта обмежує рух суден та стягує плату за проїзд.

Про це пише WSJ.

Іран заявив посередникам, що обмежить кількість суден, які перетинають Ормузьку протоку, приблизно до десятка на день та стягуватиме плату за проїзд згідно з угодою про припинення вогню, укладеною Трампом.

Як пише видання, у середу було дозволено пройти чотирьом суднам, порівняно з понад 100 суднами на день до війни. Іран вимагає від суден заздалегідь узгодити домовленості про сплату мита, а потім сплачувати збори в криптовалюті або китайських юанях.

Повідомляється, що після домовленості про перемир'я, Іран транслював через морську радіостанцію, що судна без дозволу на перетин від ВМС Революційної гвардії ризикують бути знищеними. Повідомлення було адресовано всім суднам у Перській затоці та Оманському морі. 

Члени екіпажу, що застрягли в Перській затоці, заявили в середу, що не отримали жодних чітких вказівок від Ірану – або їхніх місцевих агентів – щодо того, чи безпечно проходити через цю зону. 

  • Президент США Дональд Трамп заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран. Умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Досягнуту домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню".
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies