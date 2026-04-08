ЦПД: Росія намагається обходити санкції через криптоплатежі в Африці

Кремль просуває платформу A7 як альтернативний механізм для міжнародних розрахунків. 

Фото: ЦПД

Росія розширює інструменти обходу міжнародних санкцій через виведення частини фінансових операцій у криптоплатіжні канали через країни Африки. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, Москва просуває у Нігерії та Зімбабве платформу A7 як альтернативний механізм для міжнародних розрахунків. Йдеться про використання стейблкоїнів і боргових інструментів, які складніше відстежувати та блокувати, ніж традиційні банківські транзакції.

У відомстві зазначають, що платформа може бути пов’язана з підсанкційним Промсвязьбанком, а також із пов’язаним із РФ молдовським політиком Ілан Шор. Це свідчить, що її можуть використовувати не лише для спрощення платежів, а й для обходу санкцій та виведення фінансових операцій з-під міжнародного контролю.

Після відключення від системи SWIFT та посилення санкцій з боку США Росія системно шукає альтернативні фінансові маршрути. Африка стала одним із ключових напрямків через активне зростання криптоплатежів, попит на дешеві перекази та слабший контроль за транскордонними операціями.

У Центрі наголошують, що розвиток фінансових технологій створює нові виклики для санкційної політики, адже дозволяє обходити традиційні механізми контролю. У зв’язку з цим необхідно посилювати міжнародний нагляд, щоб зберегти ефективність економічного тиску на Росію.

  • Мережа платіжної системи A7 була заснована у 2024 році молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором спільно з російським банком "Промсвязьбанком", який обслуговує оборонний сектор РФ. 
